Анна Седокова показала фигуру в купальнике

Певица Анна Седокова показала фигуру в слитном купальнике во время отдыха

Певица Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующее сторис появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 40-летняя поп-исполнительница предстала лежа на полотенце и демонстрируя стройное тело в купальнике. Звезда выбрала слитную модель коричневого оттенка с П-образным декольте и глубокими вырезами по бокам, обнажающими бедра.

При этом бывшая участница группы «ВИА Гра» распустила волосы с завивкой и сделала легкий макияж. Так, она накрасила губы нюдовой помадой.

Ранее в июне Анна Седокова также снялась в откровенном виде после конфликта с мужем. На размещенных кадрах 40-летняя исполнительница предстала в черном асимметричном мини-платье на лямках с глубоким декольте. Звезда дополнила образ ботфортами в тон указанному предмету гардероба.