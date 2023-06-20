Обезвреживание упавшего рядом с жилым домом под Херсоном снаряда попало на видео

Полицейские обезвредили снаряд РСЗО, упавший рядом с жилым домом в Херсонской области

В Херсонской области полицейские обезвредили снаряд, упавший рядом с жилым домом. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На кадрах видно, как силовики вытягивают тросом боеприпас из земли.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Алешки. Там, в 20 метрах от дома, лежала часть снаряда реактивной системы залпового огня «Град». Правоохранители смогли изъять опасную находку. Выяснилось, что это часть корпуса двигателя. Предмет обезвредили и поместили в камеру хранения отдела полиции.

Ранее стало известно, что под мостом на территории Луганской народной республики росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами.