Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 20 июня 2023Силовые структуры

Обезвреживание упавшего рядом с жилым домом под Херсоном снаряда попало на видео

Полицейские обезвредили снаряд РСЗО, упавший рядом с жилым домом в Херсонской области

В Херсонской области полицейские обезвредили снаряд, упавший рядом с жилым домом. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На кадрах видно, как силовики вытягивают тросом боеприпас из земли.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Алешки. Там, в 20 метрах от дома, лежала часть снаряда реактивной системы залпового огня «Град». Правоохранители смогли изъять опасную находку. Выяснилось, что это часть корпуса двигателя. Предмет обезвредили и поместили в камеру хранения отдела полиции.

Ранее стало известно, что под мостом на территории Луганской народной республики росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму
    Минобороны доложило об уничтожении радиолокационной станции «Зоопарк»
    Российские военные уничтожили восемь складов с украинскими боеприпасами
    Российские войска отбили десять атак ВСУ на одном из направлений
    ВС России отразили атаки ВСУ на ореховском тактическом направлении
    Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине
    Бежавший из Японии в коробке экс-глава Nissan пожаловался на урон репутации
    ЕК предложила зарезервировать для Украины миллиарды евро
    Россиянка блуждала в лесу 18 дней и выжила
    В Кремле оценили возможность объединения Китая и США против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.