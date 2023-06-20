На кладбище Ивано-Франковска появится прокат электросамокатов

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: на городском кладбище появится прокат электросамокатов

Кладбище Ивано-Франковска настолько разрослось, что на нем появится прокат электросамокатов и велосипедов для удобства перемещения посетителей. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Получаю много сообщений о том, как трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. К сожалению, война его значительно расширила», — написал Марцинкив.

Он заявил, что прокат электросамокатов и велосипедов начнется в ближайшее время и добавил, что местные власти делают все, чтобы люди «могли без перебоев посещать родных».

Ранее стало известно о ликвидации в зоне специальной военной операции (СВО) двух полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского, которые принимали участие в боях на Донбассе с 2014 года.