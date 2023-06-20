Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:45, 20 июня 2023Бывший СССР

На кладбище Ивано-Франковска появится прокат электросамокатов

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: на городском кладбище появится прокат электросамокатов

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Кладбище Ивано-Франковска настолько разрослось, что на нем появится прокат электросамокатов и велосипедов для удобства перемещения посетителей. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Получаю много сообщений о том, как трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. К сожалению, война его значительно расширила», — написал Марцинкив.

Он заявил, что прокат электросамокатов и велосипедов начнется в ближайшее время и добавил, что местные власти делают все, чтобы люди «могли без перебоев посещать родных».

Ранее стало известно о ликвидации в зоне специальной военной операции (СВО) двух полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского, которые принимали участие в боях на Донбассе с 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Маск согласился с мнением о неудаче контрнаступления ВСУ. Что американский бизнесмен думает о военной помощи Украине?
    Продавцы электроники предупредили о росте цен из-за введения маркировки
    На Украине назвали число беженцев
    Один из самых богатых людей Пакистана оказался на пропавшем у «Титаника» корабле
    В Москве начали продавать один тип жилья с большой скидкой
    Китай запустил экспериментальный спутник Shiyan-25
    Задержание ФСБ гражданина Украины в Нальчике за шпионаж попало на видео
    Названы самые распространенные причины проблем с потенцией
    Потерявшего метр кишечника из-за ранения участника СВО уволили и лишили выплат
    ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.