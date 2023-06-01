В Госдуме высказались о новых ограничениях для пользователей электросамокатов

Депутат Бабашов: вопрос о запрете самокатов в пешеходных зонах стоит детально проработать

Предложение ввести ряд ограничений на использование прокатных электросамокатов заслуживает поддержки, однако вопрос о запрете этих транспортных средств в пешеходных зонах требует детальной проработки, считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что вопрос находится на стадии рассмотрения и пока даже не оформлен законодательно.

«На комитете данный вопрос еще не рассматривался, законопроекта нет, и вопрос на стадии обсуждения, пока это только инициатива депутата Якубовского: установить предельную скорость 15 км/ч, а также полностью запретить использование самокатов в пешеходных зонах. Большинство людей пользуется этим видом транспорта спокойно, нормально, самостоятельно контролируя скорость и не совершая опасных маневров. Конечно, везде есть и лихачи», — объяснил он.

Бабашов концептуально поддержал данную законодательную инициативу, однако призвал с особым вниманием подойти к рассмотрению одного из ее пунктов.

«Есть аспекты, которые можно будет корректировать, но, что касается полного запрета использования самокатах в пешеходных зонах, — тут нужно внимательно подойти к данному вопросу. Мы можем навредить. Нужны здравые меры, которые не навредят нормальным, добропорядочным пользователям электросамокатов», — пояснил парламентарий.

Он также назвал эффективным вариант встроенного в программное обеспечения ограничения скорости в рамках определенных зон.

«Хочу отметить, что "Яндекс" уже запретил в Москве пользоваться самокатами лицами до 18 лет, а также установил так называемые "медленные зоны", где скорость самокатов автоматически ограничивается до 15 км/ч. Предлагается транслировать этот опыт на всю страну, и это предложение, безусловно, заслуживает поддержки», — добавил депутат.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил Минтрансу и МВД на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час, запретить проезд электросамокатов на пешеходных улицах и использование этих средств передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры он призвал ввести и для электровелосипедов.

Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Так, глава СКР неоднократно указывал на проблемы безопасности людей и многочисленные факты травматизма при передвижении на электросамокатах. Бастрыкин также предлагает разработать меры ответственности сервисов аренды самокатов при несоблюдении условий, приводящих к ДТП.