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11:34, 20 июня 2023Россия

Глава приграничного российского региона сообщил об обстрелах со стороны Украины

Гладков рассказал о новых обстрелах Шебекинского округа со стороны Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Шебекинский городской округ Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. О новых атаках, зафиксированных за прошедшие сутки, рассказал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять минометных снарядов по хутору Балки. В результате обстрела повреждены линия электропередачи и остекление в частном домовладении.

Еще шесть минометных снарядов попали на территорию села Середа. Кроме того, ВСУ сбросили с беспилотников два взрывных устройства — в результате случившегося никто не пострадал.

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