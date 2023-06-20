Глава приграничного российского региона сообщил об обстрелах со стороны Украины

Гладков рассказал о новых обстрелах Шебекинского округа со стороны Украины

Шебекинский городской округ Белгородской области попал под обстрел со стороны Украины. О новых атаках, зафиксированных за прошедшие сутки, рассказал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Гладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять минометных снарядов по хутору Балки. В результате обстрела повреждены линия электропередачи и остекление в частном домовладении.

Еще шесть минометных снарядов попали на территорию села Середа. Кроме того, ВСУ сбросили с беспилотников два взрывных устройства — в результате случившегося никто не пострадал.