Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

Администрация Сочи предупредила о возможном появлении смерчей в курортном городе 20 июня

Метеорологи Сочи распространили штормовое предупреждение о формировании смерчей. О надвигающейся на популярный курортный город опасности россиянам сообщили в пресс-службе местной администрации.

«20 июня, до конца суток в Сочи на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении. Специалисты также прогнозируют в течение дня и другие неблагоприятные погодные явления, в частности сильные ливни с грозами и градом.

«На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами — с достижением неблагоприятных отметок, — добавили в пресс-службе. — Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра составит до 15-17 метров в секунду».

Отмечается, что по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все экстренные службы работают в усиленном режиме. Более того, обстановку контролирует городской оперативный штаб. «Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности», — подчеркнули в администрации.

Ранее стало известно, что сотрудники экстренных служб в Сочи второй день ищут пропавшего в море туриста из Марий Эл. В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС сообщили, что мужчина пропал 18 июня примерно в 16:00. Супруга пропавшего рассказала, что семья отдыхала на пляже «Ривьера». Мужчина ушел купаться, а когда через 25 минут он не вернулся, родственники подняли тревогу.