Стриптизерша опоила клиента текилой и украла у него миллионы рублей

WPLG: стриптизерша в США украла у пьяного клиента 62 тысячи долларов и попалась

Стриптизерша из ночного клуба в американском городе Майами, штат Флорида, опоила клиента текилой, похитила с его банковских карт 62 тысячи долларов (5,1 миллиона рублей) и попалась. Об этом сообщает WPLG.

Мужчина пришел в клуб Playmates и заказал приватный танец с участием шести стриптизерш, включая 34-летнюю Яннелин Риверу-Босав. В ходе представления женщины постоянно поили клиента текилой, уверяя, что угощают за счет заведения. Вскоре он опьянел настолько, что не мог твердо держаться на ногах.

Пока потерпевший находился в VIP-зоне, Ривера-Босав отвлекла его и украла кошелек и мобильный телефон. После этого она списала с банковского счета американца деньги. К четырем часам утра посетитель протрезвел и решил отправиться домой. Только тогда он осознал, что лишился кредитных карт.

Позже американец установил, что с его счета было списано более 60 тысяч долларов. Изучив транзакции, он обнаружил телефонный номер стриптизерши, — Ривера-Босав использовала его, чтобы перевести себе деньги.

Стриптизерша призналась, что действительно опустошила счет мужчины, но заявила, что он сам позволил ей это сделать. В ходе изучения содержимого телефона танцовщицы полицейские обнаружили сообщения, в которых она жаловалась на отмену одного из платежей с карты потерпевшего. Кроме того выяснилось, что женщина торгует наркотиками.

Яннелин Ривера-Босав была арестована. Помимо кражи денег ей вменяется организация мошеннической схемы и продажа запрещенных к свободному обращению веществ без рецепта.

Ранее сообщалось, что стриптизерша в городе Клируотер, штат Флорида, США, попала под суд по обвинению в применении домашнего насилия после того, как ударила бывшего парня по голове крупной пачкой денег. Пара встречалась полгода, но за неделю до происшествия рассталась.