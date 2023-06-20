СВР призвала украинских дипломатов приезжать в Москву

СВР России предложила сотрудникам украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву

Служба внешней разведки (СВР) России призвала украинских дипломатов приезжать в Москву с семьями, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

В обращении к сотрудникам украинских дипмиссий подчеркивается, что, если они испытывают давление со стороны киевских властей, которые «ведут Украину к национальной катастрофе», а также чувствуют ответственность за обеспечение мира, им необходимо приехать в Россию.

«Приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что на Украине набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев представителей МИД, Минобороны, спецслужб и МВД, которые заканчивают долгосрочные заграничные командировки.

