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11:19, 20 июня 2023Бывший СССР

В СВР рассказали о решивших не возвращаться домой украинских загранработниках

Глава СВР Нарышкин рассказал о решивших не возвращаться домой украинских загранработниках

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Службе внешней разведки (СВР) России знают о большом числе украинских загранработников, решивших не возвращаться домой после командировок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Нарышкин, передает его слова РИА Новости.

«Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах Евросоюза. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца», — рассказал Нарышкин.

Он назвал значительным число загранработников, принявших подобное решение или рассматривающих его, а также добавил, что такая ситуация наблюдается не только в европейских государствах, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Нарышкин заявил, что далеко не все представители украинского истеблишмента готовы «восславлять царствие Чумы». По его словам, все больше политиков и чиновников на Украине не видят будущего страны при сохранении нынешнего курса.

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    Алевтина Запольская
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