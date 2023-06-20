В СВР рассказали о решивших не возвращаться домой украинских загранработниках

Глава СВР Нарышкин рассказал о решивших не возвращаться домой украинских загранработниках

В Службе внешней разведки (СВР) России знают о большом числе украинских загранработников, решивших не возвращаться домой после командировок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Нарышкин, передает его слова РИА Новости.

«Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах Евросоюза. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца», — рассказал Нарышкин.

Он назвал значительным число загранработников, принявших подобное решение или рассматривающих его, а также добавил, что такая ситуация наблюдается не только в европейских государствах, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Нарышкин заявил, что далеко не все представители украинского истеблишмента готовы «восславлять царствие Чумы». По его словам, все больше политиков и чиновников на Украине не видят будущего страны при сохранении нынешнего курса.