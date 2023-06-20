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10:49, 20 июня 2023Бывший СССР

Нарышкин заявил о сдерживании группировки НАТО в контрнаступлении ВСУ

Глава СВР Нарышкин заявил, что Российская армия сдерживает наступление группировки НАТО

Фото: Libkos / AP

Российская армия в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдерживает группировку НАТО, которая использует украинских военных в качестве живой силы. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, что правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии», — сказал Нарышкин.

Он также напомнил, что коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел в Курской и Сталинградской битвах, которые начинались с оборонительного этапа, но завершились полным разгромом противника.

Ранее украинский пленный Давид рассказал, что бойцами Вооруженных сил Украины командуют военные из США и Польши. По его словам, солдат централизованно обучают различать шевроны и знаки различия, принятые в армиях стран НАТО.

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