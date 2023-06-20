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10:37, 20 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе украинских танкистов идти в бой

Spiegel: украинские танкисты отказываются идти в бой, имитируя поломку техники

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются идти в бой, имитируя поломку техники. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel рассказали военные Саша, Миша и боец с позывным Гудзик.

Они не считают отказ идти в наступление серьезной проблемой, поскольку «лучше вообще отказаться, чем отступить посреди драки». «Если они (Российская армия — прим. «Ленты.ру») попадут в башню, ты будешь грудой пепла», — говорит один из бойцов.

Со слов военных стало известно, что ремонт и донастройка танков Leopard вызывают трудности из-за необходимости смотреть видеоинструкции на немецком языке. В целом бойцы ВСУ довольны этими танками, отмечая их прочную защиту от противотанковых ружей.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр посоветовала не измерять результаты контрнаступления ВСУ «исключительно населенными пунктами». По ее мнению, критериев эффективности украинской армии гораздо больше. При этом она не объяснила, о чем идет речь.

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    Алевтина Запольская
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