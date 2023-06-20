В Москве таксист приставал к спящей 19-летней пассажирке и попал под следствие

В Москве задержали 40-летнего таксиста, домогавшегося уснувшей в салоне 19-летней девушки

В Москве задержали 40-летнего таксиста, домогавшегося 19-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, 18 июня фигурант подвозил девушку. Он припарковался на проезде Серебрякова и заметил, что потерпевшая уснула в салоне. Тогда мужчина стал приставать к россиянке.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Решается вопрос об аресте водителя.

Ранее стало известно, что в Москве двух молодых людей обвинили в групповом изнасиловании 26-летней девушки в подвале.