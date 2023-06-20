Изменение цен на перелеты в России объяснили

Статистик Духон связала изменение стоимости перелетов в России с инфляцией и ценой топлива

Изменение цен на перелеты в России обусловлено инфляцией, ростом цен на топливо и другими экономическими факторами. Так рост стоимости билетов в беседе с «Лентой.ру» объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Плеханова Анна Духон.

«У авиационной отрасли много разных затрат. Цены на топливо выросли, субсидии уменьшились. Дальше есть техническое обслуживание, а мы понимаем, что обслуживать высокотехнологичную отрасль сложно. Там поменялась логистика, мы эти запчасти поставляем по-другому, у них выросла цена, более того, время доставки у них выросло. Там еще внутри есть заработная плата экипажей, наземного персонала. Весь крупный бизнес в соответствии со своими трудовыми договорами обязаны следить за инфляцией и должны были увеличить персоналу зарплату. Все это увеличило издержки. Откуда они это могут компенсировать? Они могут компенсировать это или из дотаций, или увеличить цену на билеты», — сказала она.

Везде в этой структуре цены есть предпосылки для роста, которые за год реально трудных изменившихся условий суммарно могли дать такой результат Анна Духон статистик

Как считал Росстат

Как сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата, цена перелета экономом в России достигла максимума с 2000 года. Сейчас тысяча километров пути обходится в семь тысяч рублей. При этом Анна Духан подчеркнула, что организация смотрит на билеты средней ценовой категории.

«Они говорят, что это цены на билеты средней ценовой категории, что они не принимают в расчет билеты, которые продаются с индивидуальными скидками и учитывают только полные тарифы с багажом. Это наблюдение проводится в рамках построения индекса потребительских цен. Там четкая структура наблюдения, опрашиваются одни и те же организации по всей стране, Росстат смотрит наиболее популярные рейсы», — объяснила специалист.

При этом подсчеты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отличаются от тех, что ведет Росстат считает Анна Духон. ФАС утверждает, что стоимость билетов на проданные билеты на январь-сентябрь 2023 года выросла от 4,5 до 6,5 процента.

«ФАС говорит: "мы наблюдали 500 рейсов и считаем, что нет такого роста цены". Во-первых, что такое 500 рейсов? Это очень мало, если мы рассуждаем о всей авиационной отрасли. Насколько я понимаю, они говорят о годовом изменении. Это либо май к маю или апрель к апрелю. Мы понимаем, что за этот год произошло очень много изменений», — заключила она.

Ранее россиянам раскрыли действенные способы сэкономить при покупке авиабилетов. Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала, что покупать билеты лучше в первой половине недели. При этом она заметила, что нет четкой зависимости цены от конкретного дня или времени суток.