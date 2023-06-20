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00:15, 20 июня 2023Спорт

Тренер назвала пять лучших упражнений для мышц внутренней поверхности бедер

Тренер посоветовала боковые выпады и приседания для мышц внутренней поверхности бедер

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Тренер Анастасия Юркова назвала пять лучших упражнений для проработки мышц внутренней поверхности бедер. Ее слова приводит Shape.

Специалист рекомендовала выполнять 15-20 приседаний, а также по 10-15 раз боковые выпады с наклонами рукой в сторону и боковые выпады с вращением. «Опуститесь в боковой выпад (следите, чтобы колено правой ноги было направлено вперед), наклонитесь вперед с прямой спиной и потянитесь левой рукой вперед и вниз (к правой стопе)», — добавила тренер.

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Еще одно эффективное упражнение, по словам Юрковой, — плечевой мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол. «Зажмите кирпич для йоги между коленями. Поднимите таз вверх, слегка надавливая на кирпич коленями, а затем вернитесь в исходное положение», — пояснила она, отметив, что движение необходимо сделать 15-20 раз.

Завершить тренировку специалист посоветовала скручиваниями. Для этого также необходимо лечь на коврик, поставить стопы на ширине таза и зажать кирпич для йоги между коленями. 15-20 раз нужно поднять голову и грудную клетку на 30 сантиметров от пола, вытянуть прямые руки вперед и вернуться в исходное положение.

11 июня фитнес-эксперт Сара Кумер назвала опасность частых взвешиваний. Специалист рассказала, что оценка успешности похудения по результатам одного типа измерений зачастую отрицательно влияет на психологическое состояние и, как следствие, на тренировки.

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    Андрей Стрельцов
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