Тренер назвала пять лучших упражнений для мышц внутренней поверхности бедер

Тренер посоветовала боковые выпады и приседания для мышц внутренней поверхности бедер

Тренер Анастасия Юркова назвала пять лучших упражнений для проработки мышц внутренней поверхности бедер. Ее слова приводит Shape.

Специалист рекомендовала выполнять 15-20 приседаний, а также по 10-15 раз боковые выпады с наклонами рукой в сторону и боковые выпады с вращением. «Опуститесь в боковой выпад (следите, чтобы колено правой ноги было направлено вперед), наклонитесь вперед с прямой спиной и потянитесь левой рукой вперед и вниз (к правой стопе)», — добавила тренер.

Еще одно эффективное упражнение, по словам Юрковой, — плечевой мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол. «Зажмите кирпич для йоги между коленями. Поднимите таз вверх, слегка надавливая на кирпич коленями, а затем вернитесь в исходное положение», — пояснила она, отметив, что движение необходимо сделать 15-20 раз.

Завершить тренировку специалист посоветовала скручиваниями. Для этого также необходимо лечь на коврик, поставить стопы на ширине таза и зажать кирпич для йоги между коленями. 15-20 раз нужно поднять голову и грудную клетку на 30 сантиметров от пола, вытянуть прямые руки вперед и вернуться в исходное положение.

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