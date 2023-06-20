В Белоруссии суд подтвердил приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской в виде 15 лет лишения свободы

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор лидеру белорусской оппозиции, бывшему кандидату в президенты республики Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что приговор Минского городского суда был оставлен без изменения и вступил в законную силу, а поданная ранее апелляция не была удовлетворена.

6 марта Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд признал ее виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также создании экстремистского формирования и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.