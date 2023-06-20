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13:36, 20 июня 2023Мир

Трамп раскрыл свою роль в отсрочке конфликта на Украине

Экс-президент США Трамп заявил, что отсрочил военный конфликт на Украине на несколько лет

Фото: Amr Alfik / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп раскрыл свою роль в отсрочке военного конфликта на Украине. Об этом сообщает Sky News.

Политик заявил, что специальная военная операция началась позже на несколько лет из-за его диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он сказал российскому лидеру не инициировать конфликт, поскольку это превратится в катастрофу.

Помимо этого, бывший глава Соединенных Штатов расcказал о взаимоотношениях с Путиным. Он отметил, что политики остаются в хороших отношениях, хоть и не поддерживают контакт в течение долгого времени.

Ранее Дональд Трамп пообещал продолжать участвовать в президентских выборах при любых обстоятельствах — даже если он будет осужден по выдвинутым ранее против него обвинениям.

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    Виктория Кондратьева
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