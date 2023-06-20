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13:16, 20 июня 2023Мир

Трамп рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным

Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным, несмотря на долгую паузу в общении

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Предприниматель и экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что несмотря на долгую паузу в общении, он считает, что у него отличные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

«У меня отличные отношения с Путиным. Я какое-то время не говорил с ним, но у нас очень крепкие отношения», — рассказал Трамп.

Также политик добавил, что будь он на президентской должности, то смог бы отсрочить начало специальной военной операции на Украине на несколько лет. «[Путин] не сделал бы этого, если бы это был я. Он сделал это после того, как я ушел [с поста президента США]», — поделился он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания в 2024 году сможет прекратить конфликт и обеспечить мир на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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