Около 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в ЕС
В 2023 году планируется обучение около 30 тысяч украинских военнослужащих в странах Европейского союза. Об этом сообщило украинское министерство обороны в своем Telegram-канале.
Военное ведомство уточнило, что подготовка проходит в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, в которой участвуют 28 стран. Обучение проводится на территории стран Евросоюза.
В 2022 году миссия закупала боеприпасы и военное снаряжение для украинской армии.
Уровень подготовки украинских солдат в европейских странах оценивается весьма невысоко. Например, недавно Le Monde сообщила о высоких потерях среди прошедших обучение в одной из прибалтийских стран.
Ранее Бельгия отчиталась о подготовке 700 украинских военных. Большая часть военных обучалась на территории Германии и Польши.