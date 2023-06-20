Около 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в ЕС

Минобороны Украины: планируется обучение 30 тысяч военных в странах ЕС

В 2023 году планируется обучение около 30 тысяч украинских военнослужащих в странах Европейского союза. Об этом сообщило украинское министерство обороны в своем Telegram-канале.

Военное ведомство уточнило, что подготовка проходит в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, в которой участвуют 28 стран. Обучение проводится на территории стран Евросоюза.

В 2022 году миссия закупала боеприпасы и военное снаряжение для украинской армии.

Уровень подготовки украинских солдат в европейских странах оценивается весьма невысоко. Например, недавно Le Monde сообщила о высоких потерях среди прошедших обучение в одной из прибалтийских стран.

Ранее Бельгия отчиталась о подготовке 700 украинских военных. Большая часть военных обучалась на территории Германии и Польши.