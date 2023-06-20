ФСБ показала видео допроса задержанной в Саранске за шпионаж украинки

Задержанная в Саранске за шпионаж женщина рассказала о работе на украинские спецслужбы

ФСБ показала на видео допрос задержанной в Саранске за шпионаж уроженки Украины. Ролик во вторник, 20 июня, в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

На кадрах, снятых силовиками, задержанная, лицо которой скрыто, рассказала, что после начала работы на украинские спецслужбы отправила кураторам видео электроподстанции и контактные данные сотрудника ФСБ. По словам женщины, она осознавала, что делала, но другого выхода у нее не было.

ФСБ установила, что задержанная за шпионаж украинка собирала информацию о сотрудниках ФСБ и объектах военной и критической инфраструктуры региона. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).