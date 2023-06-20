Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Украине военной помощи

Пентагон ошибочно завысил стоимость переданного Украине вооружения на 6,2 млрд долларов

Стоимость военной помощи США Украине в 2022 и 2023 финансовых годах оказалась на 6,2 миллиарда долларов меньше, чем считалось ранее. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет ТАСС.

В ведомстве провели аудит после выявления ошибки в подсчетах. Как уточнили в Пентагоне, речь идет о периоде с 1 октября 2021 года по настоящее время. Сингх объяснила, что при поставках того или иного оборудования в финансовые отчеты вносилась не его себестоимость, а цена с различными издержками.

После проверки инспекция выработала необходимые критерии для оценки стоимости. Был произведен перерасчет. «Мы подтвердили, что окончательная переоценка за 2023 финансовый год составила 3,6 миллиарда долларов, а за 2022 финансовый год — 2,6 миллиарда долларов, что дает общую сумму 6,2 миллиарда долларов», — указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Пентагон ошибочно завысил стоимость переданного Украине вооружения на 3 миллиарда долларов.