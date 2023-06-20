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06:11, 20 июня 2023Интернет и СМИ

В РКН назвали сумму штрафов допустившим утечку данных компаниям

Замглавы РКН Вагнер: допустившие утечку данных компании за год оштрафованы на ₽3,5 млн

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Компании, которые в 2022 и первые месяцы 2023 года допустили утечки персональных данных россиян, оштрафованы почти на 3,5 миллиона рублей. Сумму назвал замглавы Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

По данным ведомства, в прошлом году совокупный размер административных штрафов, наложенных судом, составил 2 миллиона 150 тысяч за все утечки, в этом году — 1 миллион 300 тысяч.

Также Вагнер заявил, что с начала 2023 года в России зафиксировано более 70 утечек персональных данных, при этом в сети оказались порядка 200 миллионов записей о россиянах.

Ранее Роскомнадзор установил более 150 масштабных утечек персональных данных в РФ за 2022 год.

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    Юлия Мискевич
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