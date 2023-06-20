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17:53, 20 июня 2023Культура

Том Круз отреагировал на желание Скарлетт Йоханссон сняться с ним в одном фильме

Том Круз подтвердил готовность сняться в одном фильме со Скарлетт Йоханссон

Фото: Cinzia Camela / LiveMedia / Globallookpress.com

Актер Том Круз прокомментировал желание своей коллеги, актрисы Скарлетт Йоханссон сняться с ним в одном фильме. Его цитирует The Hollywood Reporter

На премьере новой картины в Нью-Йорке, США, Йоханссон поделилась, что Круз — единственный актер, с которым ей еще не удалось поработать вопреки такому желанию. «Я бы хотела поработать с Томом Крузом», — сказала она во время прохода по ковровой дорожке.

Актер отреагировал на слова Йоханссон, заявив о своей абсолютной готовности сыграть с ней в одном проекте. «Она потрясающая. Великая актриса и кинозвезда. Я всю жизнь слежу за ее карьерой. Она невероятно талантлива и очень обаятельна. Было бы весело», — сказал он, отметив, что актриса «действительно притягивает» зрителя к экрану.

Ранее сообщалось, что Круз решил пропустить 95-ю церемонию вручения премии «Оскар» и вместо этого предпочел провести вечер в иглу (зимнее жилище канадских эскимосов).

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