Власти опровергли эвакуацию жителей Воронежа

Власти опровергли срочную эвакуацию жителей нескольких улиц Воронежа

Сообщение о том, что власти Воронежской области объявили срочную эвакуацию местных жителей, оказалось недостоверным.

В понедельник, 19 июня, пользователям мессенджеров и соцсетей начали приходить сообщения от лица Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в которых утверждалось, что администрация Воронежа якобы проводит временную эвакуацию жителей нескольких улиц. Граждан, проживающих на улице Кирова, улице Свободы, улице Куцыгина, улице Платонова и Пушкинской улице, призывали срочно пройти к эвакуационным автобусам по адресу улица Ленина, дом 2, взяв с собой все необходимые документы. В связи с чем была объявлена эвакуация, в сообщениях не указывалось, никакой дополнительной информации также не приводилось.

Правительство Воронежской области в своем Telegram-канале опровергло информацию о начале срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Там также напомнили, что за распространение подобной фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь, управление МЧС по Воронежу в своем Telegram-канале также опровергло сведения об эвакуации. В ведомстве отметили, что в настоящее время обстановка в городе спокойная, и подчеркнули, что никогда не проводят оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.

Публикация не получила распространения в российских СМИ и соцсетях. При этом федеральные и региональные СМИ (РИА Новости, «Российская газета», «АиФ») активно публиковали сообщения с опровержением информации об эвакуации в Воронеже.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»