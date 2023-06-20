Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:06, 20 июня 2023Интернет и СМИ

Власти опровергли эвакуацию жителей Воронежа

Власти опровергли срочную эвакуацию жителей нескольких улиц Воронежа

Фото: Ксения Михайлова / РИА Новости

Сообщение о том, что власти Воронежской области объявили срочную эвакуацию местных жителей, оказалось недостоверным.

В понедельник, 19 июня, пользователям мессенджеров и соцсетей начали приходить сообщения от лица Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в которых утверждалось, что администрация Воронежа якобы проводит временную эвакуацию жителей нескольких улиц. Граждан, проживающих на улице Кирова, улице Свободы, улице Куцыгина, улице Платонова и Пушкинской улице, призывали срочно пройти к эвакуационным автобусам по адресу улица Ленина, дом 2, взяв с собой все необходимые документы. В связи с чем была объявлена эвакуация, в сообщениях не указывалось, никакой дополнительной информации также не приводилось.

Правительство Воронежской области в своем Telegram-канале опровергло информацию о начале срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Там также напомнили, что за распространение подобной фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь, управление МЧС по Воронежу в своем Telegram-канале также опровергло сведения об эвакуации. В ведомстве отметили, что в настоящее время обстановка в городе спокойная, и подчеркнули, что никогда не проводят оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.

Публикация не получила распространения в российских СМИ и соцсетях. При этом федеральные и региональные СМИ (РИА Новости, «Российская газета», «АиФ») активно публиковали сообщения с опровержением информации об эвакуации в Воронеже.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму
    Шойгу предупредил о последствиях в случае применения Storm Shadow вне зоны СВО
    Страны Европы выразили обеспокоенность возможным выходом России из ОБСЕ
    Шойгу заявил о попытках ВСУ атаковать на трех направлениях
    Шойгу назвал число предпринятых атак ВСУ с начала июня
    В Турции приготовились к радикальной смене экономического курса
    Появление нового типа машин на дорогах напугало россиян
    Viber впервые оштрафовали за неудаление фейков на один миллион рублей
    В России рекордно увеличились цены на авиабилеты в эконом-классе
    Сара Джессика Паркер назвала интересным появление Ким Кэтролл в «И просто так»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.