Девушка получила неожиданный сюрприз от возлюбленного и отменила свадьбу с ним

Reddit: девушка отменила организованную ее бойфрендом свадьбу-сюрприз

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила неожиданный сюрприз от возлюбленного: парень в тайне от нее организовал их свадьбу, на которую он позвал всех друзей и родственников. Придя на торжество, девушка отменила его.

Автор поста написала, что однажды ее парень Марк, с которым у них не было совместных серьезных планов на будущее, пригласил ее на вечеринку. «Я надела свой лучший наряд и приехала в назначенное время. Когда я вошла в большой зал, там стояли наши семьи, друзья и знакомые», — рассказала девушка. Как выяснилось, молодой человек организовал свадьбу-сюрприз без ее ведома.

«Все начали мне аплодировать, а я в этот момент испытала весь спектр эмоций. Я люблю Марка и мечтала о совместном будущем, но идея выйти замуж без предварительного обсуждения казалась мне нарушением доверия», — отметила героиня истории. Тогда она сказала бойфренду, что хотела бы иметь право голоса в процессе планирования свадьбы и быть эмоционально к ней готовой.

В ответ парень заявил, что считал свой сюрприз романтическим жестом и ожидал, что девушка будет в восторге. «У меня был сложный выбор: согласиться с неожиданной для меня свадьбой, улыбнувшись, несмотря на чувство несправедливости, или встать на защиту своей автономности и озвучить, что я чувствую», — призналась рассказчица. В итоге она решила уйти с торжества, что вызвало разочарование и путаницу среди гостей.

«Марк, наши семьи и друзья считают, что я слишком остро отреагировала и испортила прекрасный момент, однако я твердо убеждена, что брак должен быть совместным решением», — пожаловалась автор истории.

«Брак — это партнерство, а не засада», — написал один из пользователей под постом. Другие комментаторы также согласились с тем, что неправильно устраивать свадьбу без согласия и участия обеих сторон, и поддержали решение героини истории.