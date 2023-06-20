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09:45, 20 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла способ вернуть белизну кроссовкам с помощью подручных средств

Блогерша Мила посоветовала смешать соду, зубную пасту и моющее средство для белизны обуви

Фото: Nqobile Vundla / Unsplash

Блогерша Шантель Мила раскрыла простой способ вернуть белизну кроссовкам с помощью подручных средств. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом mama_mila_ рассказала, что вернуть первоначальный внешний вид обуви можно с помощью трех ингредиентов. Так, юзерша посоветовала смешать в равных пропорциях две столовые ложки пищевой соды, средство для мытья посуды и столовую ложку зубной пасты.

Полученную смесь Мила порекомендовала нанести кистью и оставить на 10 минут. В заключение девушка пояснила, что в качестве последнего шага необходимо постирать кроссовки в стиральной машине, чтобы вернуть им прежний белый цвет.

В апреле был раскрыт способ почистить белые кроссовки с помощью домашних средств. Директор бренда чистящих средств Clean Living International Сью Колдуэлл из Англии посоветовала удалять загрязнения с данной обуви с помощью соды, белого уксуса и горячей воды.

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    Екатерина Ештокина
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