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13:47, 21 июня 2023Экономика

Умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet

Baza: в Швейцарии умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков

Сооснователь одной из крупнейших букмекерских контор в мире 1хBet Сергей Каршков 21 июня скончался в Швейцарии. Об инциденте сообщил его друг Павел Мунтян (признан иноагентом в РФ), передает Baza.

Накануне бизнесмен прилетел в Швейцарию на обследование, в ходе которого он впал в кому и через некоторое время умер. Причиной смерти предпринимателя стала аллергическая реакция на контрастную жидкость для МРТ, объяснил Мунтян.

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    Мария Грушко
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