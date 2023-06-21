Baza: в Швейцарии умер сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков

Сооснователь одной из крупнейших букмекерских контор в мире 1хBet Сергей Каршков 21 июня скончался в Швейцарии. Об инциденте сообщил его друг Павел Мунтян (признан иноагентом в РФ), передает Baza.

Накануне бизнесмен прилетел в Швейцарию на обследование, в ходе которого он впал в кому и через некоторое время умер. Причиной смерти предпринимателя стала аллергическая реакция на контрастную жидкость для МРТ, объяснил Мунтян.