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15:50, 21 июня 2023Силовые структуры

Силовики задержали в Абхазии и привезли в РФ укравшую миллионы сотрудницу ДОСААФ

В Абхазии задержали россиянку, укравшую 20 миллионов рублей у Брянского ДОСААФ №1

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В республике Абхазия была задержана бывшая сотрудница Брянской объединенной технической школы №1 ДОСААФ России, похитившая 20 миллионов рублей у образовательного учреждения. Об этом в среду, 21 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, сотрудники установили, что находящаяся в розыске россиянка прячется у своего знакомого на территории Абхазии. Информация была передана в управление республиканского управления МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий абхазские силовики выяснили, что женщина сменила адрес и поселилась в городе Пицунда. Там ее задержали и доставили в Россию.

18 декабря сообщалось, что в Абхазии изъяли крупнейшую партию наркотиков, задержаны двое россиян.

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    Владимир Седов
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