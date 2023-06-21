Вор в законе Апакела получил восемь лет колонии за статус

В Подмосковье суд приговорил к 8 годам колонии вора в законе Апакелу за высшее положение

Московский областной суд приговорил к восьми годам лишения свободы вора в законе 78-летнего Бориса Петрова, известного в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Он признан виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 1965 году Петров получил статус вор в законе. Он обладал непререкаемым авторитетом в криминальной среде, участвовал в воровских сходках и переделе сфер преступного влияния.

В 2020 году Петров дестабилизировал обстановку в тверской колонии.

Прокуратура отдала его под суд в августе 2022 года.