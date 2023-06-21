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14:54, 21 июня 2023Россия

Путин порассуждал о вкладе российской ядерной триады в баланс сил

Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать баланс сил

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегические сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — пояснил президент.

Он отметил, что этого удалось достичь с помощью результатов многолетнего труда предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, а также военных и гражданских специалистов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ядерный щит России является главным гарантом суверенитета страны. Помимо того, он подчеркнул, что ядерная триада России будет развиваться и дальше.

Ядерная триада — термин, обозначающий стратегические вооруженные силы государства, которые оснащены ядерным оружием. В них входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

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    Никита Абрамов
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