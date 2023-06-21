Лавров назвал опасной игрой попытки НАТО доминировать во всем мире

Глава МИД России Лавров назвал опасной игрой претензии НАТО на глобальное доминирование

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки НАТО добиться доминирования во всех регионах мира, включая Евразию, могут привести к негативным последствиям. Его слова приводит ТАСС.

Лавров назвал опасной игрой претензии НАТО на глобальное доминирование. По его словам, об этих намерениях свидетельствуют заявления представителей блока, которые стремятся определять правила игры для каждого региона.

«Это касается и европейской части нашего континента, и восточной части Евразии. Прежде всего — с точки зрения тех провокаций, которые НАТО создает в отношении КНР, поощряя создание военных блоков типа AUKUS и продвигая натовскую инфраструктуру, натовское присутствие в этот регион», — уточнил он.

Министр добавил, что рано или поздно НАТО следует осознать «бесперспективность и тупиковость» этой игры. Альянсу необходимо признать реальность, которая заключается в формировании многополярного миропорядка, где «не будет никаких "командиров", никаких единоличных вершителей судеб».

Ранее Лавров объяснил нежелание НАТО заморозить конфликт на Украине. По его словам, это связано со стремлением альянса воевать.