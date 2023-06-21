В Кремле отреагировали на слова Байдена о диктатуре в Китае

Песков о назвавшем Си Цзиньпина диктатором Байдене: США ведут противоречивую политику

Власти США ведут противоречивую политику, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова американского президента Джо Байдена, назвавшего лидера Китая Си Цзиньпина диктатором, передает РИА Новости.

Песков отметил, что, с одной стороны, эти слова говорят о большом элементе непредсказуемости в действиях американских властей. При этом, с другой, они демонстрируют «продолжение таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств».

Пресс-секретарь российского президента также указал, что этот вопрос является делом США. «У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой», — добавил он.

Мнение о том, что Си Цзиньпин является диктатором, Байден высказал на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании. При этом он прокомментировал поездку американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, отметив, что отношения США и КНР находятся «на правильном пути».

