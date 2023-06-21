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08:24, 21 июня 2023Силовые структуры

Суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам более 30 украинских бойцов

Глава СК Бастрыкин: суды ЛНР и ДНР приговорили к длительным срокам 30 украинских бойцов

Фото: Unsplash

Суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам более 30 украинских бойцов. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его слова приводит ТАСС.

Некоторые из украинских военнослужащих, совершивших преступления против мирных жителей республик, получили пожизненные сроки.

Бастрыкин добавил, что сейчас в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел граждан из всех видов реактивных систем залпового огня

Ранее Бастрыкин заявил, что СК назначил экспертизы после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

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    Елизавета Новикова
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