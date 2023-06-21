Венгрия раскритиковала решение ЕС предоставить Украине 50 миллиардов евро

Глава МИД Венгрии Сийярто: решение ЕК предоставить Украине €50 млрд вызывает вопросы

Глава венгерского МИД Петер Сийярто раскритиковал решение Еврокомиссии (ЕК) предоставить Украине дополнительно 50 миллиардов евро. По его словам, оно вызывает вопросы, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Будапешт до сих пор не получил от Евросоюза (ЕС) причитающиеся средства, которые Брюссель блокирует под разными предлогами. «Еврокомиссия просит еще 50 миллиардов евро для страны, которая не является членом союза, однако государству, являющемуся членом ЕС, не выплачены предназначенные ему средства», — подчеркнул дипломат.

При этом венгерский министр указал на нехватку средств у самого ЕС, что сказывается на его конкурентоспособности, из-за чего он уступил позицию второго по величине центра мировой экономики Китаю.

Ранее Сийярто заявил, что у Европы сейчас «военный психоз», поэтому надеяться на скорое завершение конфликта на Украине наивно. По его словам, Будапешт искренне надеется, что в ближайшее время много военнопленных с обеих сторон будут освобождены, а вскоре не будет смысла говорить о них, потому что конфликт закончится.