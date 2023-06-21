Владельцы самых красивых палисадников в Ингушетии получат денежные призы

В Ингушетии пройдет «Фестиваль цветов» с призами для владельцев лучших палисадников

В Ингушетии впервые пройдет «Фестиваль цветов», в котором смогут принять участие все владельцы цветников, палисадников, дворовых клумб с красивым и оригинальным оформлением. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Конкурс проводит региональный Минсельхоз по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Цель мероприятия — поддержка деятельности личных подсобных хозяйств и стимулирование жителей республики к цветочно-декоративному оформлению городов, сел и собственных домов.

В ходе конкурса выберут 10 частных домовладений с лучшим озеленением и цветочным оформлением. «Участникам необходимо предоставить конкурсной комиссии фото и видеоматериалы своего приусадебного участка. Мероприятие будет проходить в два этапа. С 22 июня по 20 июля в муниципалитетах состоится оценка и отбор конкурсантов, которые смогут принять участие во втором этапе конкурса, где определятся победители», — говорится в сообщении.

Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей, приз за второе место составит 200 тысяч рублей, за третье — 150 тысяч рублей. Участники конкурса, занявшие с четвертого по десятое место, получат по 50 тысяч рублей.