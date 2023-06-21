Дочь Заворотнюк рассказала о потере волос фразой «отвалились под каре»

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала об отвалившихся во время окрашивания волосах

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк рассказала о потере волос фразой «отвалились под каре». Соответствующее видео появилось в сторис (в настоящий момент публикация удалена) ее аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя модель отправилась в салон красоты и решила вспомнить о неудачном посещении парикмахерской в прошлом. По словам девушки, во время процедуры окрашивания у нее отвалились пряди. «Были по поясницу и отвалились под каре. Когда мастер снял фольгу, там была белая вата», — пояснила автор ролика.

Заворотнюк назвала специалиста ужасным и отметила, что впоследствии перестала обращаться к непроверенным мастерам.

Ранее в июне российская блогерша и предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос. Знаменитость отправилась в салон красоты за коррекцией прядей и во время процесса предстала перед камерой с натуральными волосами, которые доходили ей до бюста и имели редкие концы.