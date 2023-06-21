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20:55, 21 июня 2023Культура

Арми Хаммер развелся с Элизабет Чемберс спустя три года после секс-скандала

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс развелись спустя три года после обвинений в изнасиловании
Элизабет Чемберс и Арми Хаммер

Элизабет Чемберс и Арми Хаммер. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский актер Арми Хаммер и фотомодель Элизабет Чемберс развелись спустя три года после обвинений артиста в изнасиловании и каннибализме. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что супруга Хаммера подала на развод еще до того, как в СМИ стал освещаться секс-скандал. Только сейчас пара смогла достичь компромисса относительно совместно нажитого имущества и решить все спорные моменты, связанные с воспитанием их детей. Разбирательство по делу длилось больше двух лет.

Известно, что звездная пара прожила в браке десять лет. Они объявили о своем разрыве в июле 2020 года после огласки обвинений в адрес Хаммера в том, что он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении женщин, с которыми встречался.

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Скандал начался с того, что в январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых артист называл себя стопроцентным каннибалом и заявлял о желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили звезду фильмов «Назови меня своим именем» и «Агенты А.Н.К.Л.» в манипуляциях и неадекватном поведении.

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    Сергей Равин
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