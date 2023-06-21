Бывший сотрудник «Макдоналдса» раскрыл способ определить качество заведения

Пользователь TikTok: в хорошем «Макдоналдсе» смогут приготовить 10 бургеров за 5 минут

Пользователь TikTok с ником @chefmikeharacz, работавший в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», раскрыл способ, помогающий определить, насколько качественно работает каждый из ресторанов. На видео, на которое обратило внимание издание Daily Dot, он подчеркнул, что в хороших заведениях должны готовить быстро даже в пиковые часы.

Бывший сотрудник сети фастфуда отметил, что для эксперимента нужно выполнить несколько условий. «Вам нужно прийти в ресторан в пиковое время и заказать десять чизбургеров. Можно при этом попросить убрать из блюда некоторые ингредиенты. Можете взять друзей, чтобы вышло не так дорого», — описал он порядок действий для проверки.

По словам пользователя, если этот заказ смогли отдать менее чем через пять минут и при этом все бургеры были правильно и аккуратно собраны, то заведение можно считать хорошим. Если покупатели получили другой результат, то, вероятно, это не лучший ресторан сети. «Это великолепный тест, чтобы проверить, насколько хорош ваш "Макдоналдс"», — заключил мужчина.

В комментариях пользователи признавались, что этот способ проверки вызывал у них недоумение. «Мне не могут приготовить наггетсы меньше чем за 20 минут», «Даже если бы я заказал один чизбургер, они бы не справились с ним», «Я даже могу не проводить этот тест, чтобы сказать, что мой "Макдоналдс" с этим не справится», «Я никогда не был в "Макдоналдсе", в котором могли бы с этим справиться», — возразили зрители.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что обнаружил в напитке из «Макдоналдса» неприятную находку. В стакане он нашел кусок льда с черными вкраплениями. В комментариях предупредили мужчину, что это может быть плесень.