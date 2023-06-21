Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:02, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Бывший сотрудник «Макдоналдса» раскрыл способ определить качество заведения

Пользователь TikTok: в хорошем «Макдоналдсе» смогут приготовить 10 бургеров за 5 минут

Фото: Unsplash

Пользователь TikTok с ником @chefmikeharacz, работавший в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», раскрыл способ, помогающий определить, насколько качественно работает каждый из ресторанов. На видео, на которое обратило внимание издание Daily Dot, он подчеркнул, что в хороших заведениях должны готовить быстро даже в пиковые часы.

Бывший сотрудник сети фастфуда отметил, что для эксперимента нужно выполнить несколько условий. «Вам нужно прийти в ресторан в пиковое время и заказать десять чизбургеров. Можно при этом попросить убрать из блюда некоторые ингредиенты. Можете взять друзей, чтобы вышло не так дорого», — описал он порядок действий для проверки.

По словам пользователя, если этот заказ смогли отдать менее чем через пять минут и при этом все бургеры были правильно и аккуратно собраны, то заведение можно считать хорошим. Если покупатели получили другой результат, то, вероятно, это не лучший ресторан сети. «Это великолепный тест, чтобы проверить, насколько хорош ваш "Макдоналдс"», — заключил мужчина.

Материалы по теме:
«Теперь круче быть таинственным» Интернет породил опасные фобии у людей. Что это за страхи и как с ними бороться?
«Теперь круче быть таинственным»Интернет породил опасные фобии у людей. Что это за страхи и как с ними бороться?
1 марта 2023
«Слишком гениален для этого мира» Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
«Слишком гениален для этого мира»Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
30 августа 2021

В комментариях пользователи признавались, что этот способ проверки вызывал у них недоумение. «Мне не могут приготовить наггетсы меньше чем за 20 минут», «Даже если бы я заказал один чизбургер, они бы не справились с ним», «Я даже могу не проводить этот тест, чтобы сказать, что мой "Макдоналдс" с этим не справится», «Я никогда не был в "Макдоналдсе", в котором могли бы с этим справиться», — возразили зрители.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что обнаружил в напитке из «Макдоналдса» неприятную находку. В стакане он нашел кусок льда с черными вкраплениями. В комментариях предупредили мужчину, что это может быть плесень.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости
    Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. Что для этого нужно?
    Психотерапевт назвала плюсы примирительного секса для некоторых людей
    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бикини
    В Петербурге прохожие вытащили пьяную 15-летнюю школьницу из озера
    Суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам более 30 украинских бойцов
    Береговая охрана США подтвердила фиксацию шумов в районе поиска батискафа
    В ЛНР заявили о безуспешном наступлении ВСУ на краснолиманском направлении
    Россиянина осудят за избиение пятилетней дочери из-за непослушания
    Названа возможная цель упавших под Москвой беспилотников
    Губернатор Воробьев показал кадры с места падения беспилотников под Москвой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.