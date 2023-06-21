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15:23, 21 июня 2023Бывший СССР

В Германии допустили возможность наступления ВСУ по пересохшему водохранилищу

Bild: ВСУ могут пойти в наступление по пересохшему Каховскому водохранилищу

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти в наступление по дну пересохшего Каховского водохранилища. Такую возможность допустил военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

По оценке эксперта, солдаты, а также гусеничная техника смогут пройти по высохшему водоему, ширина которого составляет от 7 до 30 километров.

«Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте», — пишет Репке.

При этом он не исключил, что такой возможностью могут воспользоваться и российские силы.

Ранее в Сети появились спутниковые снимки почти исчезнувшего после разрушения гидроэлектростанции Каховского водохранилища. На кадрах видно, что водоем практически полностью пересох.

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    Алевтина Запольская
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