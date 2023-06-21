Опубликованы спутниковые снимки почти исчезнувшего Каховского водохранилища

RusVesna опубликовала спутниковые снимки почти исчезнувшего Каховского водохранилища

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал спутниковые снимки почти исчезнувшего после разрушения гидроэлектростанции (ГЭС) Каховского водохранилища.

На кадрах до и после видно, что водохранилище практически пересохло. «Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — говорится в публикации.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Чиновник отметил, что после происшествия с ГЭС Каховское водохранилище перестало быть отдельным водоемом и теперь оно является руслом реки Днепр с мелкими заливами. «Водохранилищем его назвать уже сложно», — подытожил он.