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01:55, 21 июня 2023Бывший СССР

Опубликованы спутниковые снимки почти исчезнувшего Каховского водохранилища

RusVesna опубликовала спутниковые снимки почти исчезнувшего Каховского водохранилища

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал спутниковые снимки почти исчезнувшего после разрушения гидроэлектростанции (ГЭС) Каховского водохранилища.

На кадрах до и после видно, что водохранилище практически пересохло. «Новые спутниковые снимки показывают, что Каховское водохранилище практически исчезло. Обмеление может стать поводом для наступательной операции противника на Херсонском направлении», — говорится в публикации.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Чиновник отметил, что после происшествия с ГЭС Каховское водохранилище перестало быть отдельным водоемом и теперь оно является руслом реки Днепр с мелкими заливами. «Водохранилищем его назвать уже сложно», — подытожил он.

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    Марина Совина
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