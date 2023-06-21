Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 21 июня

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 21 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести наступление на трех направлениях — донецком, запорожском и южнодонецком. На запорожском направлении российские военнослужащие отразили две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, а на донецком — десять атак противника.

В оборонном ведомстве заявили, что на купянском и краснолиманском направлении девять украинских военнослужащих сдались в плен. Помимо этого, за сутки Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ, а также поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

Системы противовоздушной обороны, добавили в Минобороны, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.