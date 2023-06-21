Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:21, 21 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 21 июня

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 21 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести наступление на трех направлениях — донецком, запорожском и южнодонецком. На запорожском направлении российские военнослужащие отразили две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, а на донецком — десять атак противника.

В оборонном ведомстве заявили, что на купянском и краснолиманском направлении девять украинских военнослужащих сдались в плен. Помимо этого, за сутки Вооруженные силы России уничтожили склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ, а также поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Системы противовоздушной обороны, добавили в Минобороны, перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республиках.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕС определились с использованием замороженных активов России
    В Грузии заявили о невозможности возвращения Саакашвили в политику
    Путин дал выпускникам военных вузов напутствие в двух словах
    Венгрия раскритиковала решение ЕС предоставить Украине 50 миллиардов евро
    Названо число погибших в подмосковных водоемах с начала лета детей
    Зеленский оценил готовность России использовать ядерное оружие
    Определена причина появления муссонных дождей в Азии
    Зеленский прокомментировал возможность заморозки военного конфликта
    В Германии допустили возможность наступления ВСУ по пересохшему водохранилищу
    Толкнувшего женщину под автобус россиянина признали невменяемым
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.