Зеленский заявил о возможности Киева поставлять энергию в Европу

Зеленский заявил, что Киев может стать ключевым поставщиком энергии в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мог бы поставлять возобновляемую энергию в Европу. Слова главы государства передает ТАСС.

«Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы. Потенциал одной только этой области около 400 миллиардов долларов», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что «природные ресурсы и промышленные традиции» дают Киеву возможность стать одним из глобальных центров зеленой металлургии, благодаря залежам таких критически важных ресурсов, как литий.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что с июля Украина может столкнуться с отключениями электричества. По его словам, Киев намерен экспортировать электроэнергию из европейских стран для избежания нехватки.