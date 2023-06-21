Совфед прояснил ситуацию по вагнеровцам после разрешения осужденным служить

Клишас: законопроект о призыве осужденных на службу по контракту не касается ЧВК «Вагнер»

Законопроект о призыве осужденных на службу по контракту не касается частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в разговоре с «Парламентской газетой», проясняя ситуацию по отправке заключенных в зону проведения спецоперации.

Клишас обратил внимание на то, что важно урегулировать отношения вагнеровцев и Минобороны. «Это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством», — отметил сенатор.

20 июня стало известно, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий призыв на военную службу по контракту граждан, совершивших преступления, в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время представления законопроекта в нижней палате парламента заявил, что подписать контракт о военной службе хочет большое количество людей, которым законодательство не позволяет этого сделать. Он пообещал, что отбор лиц, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, но при этом желают заключить контракт с Минобороны, будет вестись в особом порядке.