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16:14, 21 июня 2023Мир

В Хорватии разбился вертолет ВВС Венгрии

В Хорватии разбился вертолет ВВС Венгрии с тремя военнослужащими

Фото: Marton Monus / Reuters

В Хорватии во время тренировочного полета разбился вертолет ВВС Венгрии с тремя военнослужащими. Об этом сообщает Министерство обороны Венгрии.

Два вертолета Airbus H145 ВВС Венгрии выполняли учебно-воздушную миссию. Один из них потерпел крушение в центральной части Хорватии при неизвестных обстоятельствах.

Спасатели уже нашли тела двух военных и обломки вертолета. Министерство национальной обороны немедленно начало уведомлять семьи.

Ранее в Сирии в результате крушения вертолета пострадали 22 американских военных. «22 военнослужащих США получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается лечение. 10 человек эвакуировали в учреждения более высокого уровня за пределами Центрального командования», — указали в Центральном командовании Вооруженных сил США .

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    Виктория Кондратьева
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