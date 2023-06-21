В Литве предложили готовить госслужащих к мобилизации

Депутат Сейма Литвы Касчюнас предложил готовить госслужащих к мобилизации

Депутат Сейма Литвы Лауринас Касчюнас предложил ввести подготовку госслужащих к мобилизации и военным действиям. Об этом сообщается в Telegram-канале Baltnews.

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в регионе, все государственные служащие должны получить знания о мобилизации, поддержке принимающей страны и гражданском сопротивлении», — заявил Касчюнас.

Он предложил обязать госслужащих в течение года после получения работы программы мобилизации, мобилизации гражданского сопротивления, а также учебные программы военного времени. «Каждый из них должен знать, как вести себя во время мобилизации и войны», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно о решении Литвы усилить контроль на границе с Белоруссией и добавить к колючей проволоке патрульную тропу. Ее ширина составит три с половиной метра и позволит пограничникам передвигаться как пешком, так и на транспорте.