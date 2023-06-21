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19:08, 21 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали главные аспекты для восстановления республики

Премьер Украины Шмыгаль назвал 10 главных аспектов для восстановления республики

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал 10 ключевых для восстановления страны аспектов. Об этом он высказался во время выступления на проходящей в Лондоне второй конференции по восстановлению республики, передает ТАСС.

Среди них он, в частности, выделил оценку ущерба, поэтапное восстановление страны и выделение приоритетных направлений для этого, привлечение финансовых средств, в том числе в виде помощи от Запада, частных инвестиций и конфискованных российских активов, а также прозрачность расходов и шефство западных стран над украинскими регионами.

В качестве фундаментального аспекта глава кабмина назвал изменение Украины. По его словам, перемены должны касаться не только восстановления различных объектов, но и выражаться в трансформации республики и ее институтов и приведении жизни в стране в соответствие европейским стандартам.

Ранее Шмыгаль сообщал, что Киев намерен конфисковать часть замороженных активов России.

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    Георгий Нестеров
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