Маск обещал привезти в Индию Tesla и крупные инвестиции

Маск после встречи с премьером Индии Моди обещал стране Tesla и крупные инвестиции

Американский предприниматель Илон Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке, где политик начал трехдневный визит в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск прокомментировал встречу с Моди и обещал привезти в Индию Tesla и крупные инвестиции.

«Я уверен, что Tesla будет в Индии, и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах... Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в отношении Индии в будущем», — заявил предприниматель в беседе с журналистами.

Бизнесмен также поблагодарил премьера Индии за поддержку своих планов. «Надеюсь, мы сможем объявить что-то в не самом отдаленном будущем», — отметил он. В заключение Маск заявил о планах посетить Индию в следующем году.

