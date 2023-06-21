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04:01, 21 июня 2023Экономика

Маск обещал привезти в Индию Tesla и крупные инвестиции

Маск после встречи с премьером Индии Моди обещал стране Tesla и крупные инвестиции
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке, где политик начал трехдневный визит в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск прокомментировал встречу с Моди и обещал привезти в Индию Tesla и крупные инвестиции.

«Я уверен, что Tesla будет в Индии, и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах... Весьма вероятно, что будут значительные инвестиции в отношении Индии в будущем», — заявил предприниматель в беседе с журналистами.

Бизнесмен также поблагодарил премьера Индии за поддержку своих планов. «Надеюсь, мы сможем объявить что-то в не самом отдаленном будущем», — отметил он. В заключение Маск заявил о планах посетить Индию в следующем году.

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    Марина Совина
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