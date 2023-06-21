У проекта «Придумано в России» нашли проблемы с расходами

Счетная палата: проект «Придумано в России» не смог использовать 486,9 миллиона рублей

Федеральный проект по развитию креативной индустрии «Придумано в России» не смог использовать выделенные правительством в прошлом году средства в размере 486,9 миллиона рублей. Проблему с расходами в ходе проверки исполнения бюджета в сфере культуры и образования нашли аудиторы Счетной палаты, отчет размещен на сайте ведомства.

Проект является одной из 42 инициатив правительства, утвержденных в октябре 2021 года. Предполагалось, что выделяемые ему деньги пойдут на субсидии регионам для создания школ креативной индустрии и федеральным образовательным учреждениям для работы в «творческих инкубаторах». В перспективе в правительстве рассчитывают, что сектор к 2030 году начнет приносить в бюджет 534 миллиарда рублей налогов и страховых взносов, а экспорт его продукции достигнет 24 миллиардов долларов.

Еще одним проектом, деньги на который были выделены, но не потрачены, стало содержание и эксплуатация музейных и культурно-образовательных комплексов. Всего выявлено неэффективное планирование расходов на шесть миллиардов рублей.

Аудиторы рассказали о системных недостатках Минкультуры. К ним отнесли нарушение правила о закупках у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также слабый контроль подведомственных организаций.

Из плюсов назван высокий уровень исполнения расходов у Минкультуры и Минпросвещения и достижение показателей отношения средней зарплаты учреждений Минкультуры к средней зарплате наемных работников на уровне 100 процентов. Однако в муниципальных учреждениях проблема сохраняется, что может привести к оттоку оттуда кадров.

Накануне Счетная палата сообщила, что Минобрнауки в 2022 году не смогло достигнуть планового уровня зарплат ученых и преподавательского состава, который должен составлять 200 процентов от средней зарплаты по региону. В 42 головных вузах и 47 филиалах средняя зарплата оказалась меньше требуемой.