Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:58, 20 июня 2023Экономика

Зарплаты ученых в России в 2022 году оказались ниже планового уровня

Счетная палата: зарплата ученых в России оказалась ниже плана в 46 головных вузах страны

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минобрнауки в 2022 году не смогло достигнуть планового уровня зарплат ученых и преподавательского состава, который составляет 200 процентов от средней зарплаты по региону. Показатель оказался ниже требуемого в 42 головных вузах страны и 45 филиалах в 27 регионах. Об этом по итогам проверки исполнения бюджета в сфере высшего образования и науки сообщила Счетная палата.

Также аудиторы сообщили о ряде выявленных финансовых нарушений и недостатков. Большей частью они были связаны с проведением инвентаризации и ведением графика документа оборота. Совокупная сумма нарушений составила 2,3 миллиарда рублей, организации устранили их в ходе проведения проверки.

Отдельные нарушения со стороны Минобрнауки найдены при распоряжении федеральной собственностью и при контроле за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий юридическим лицам.

При этом Счетная палата высоко оценила уровень исполнения расходов — 99,7 процента у Минобрнауки. На реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) потрачено 97,8 процента от плана, однако фактически освоены только 44 процента инвестиций. Дебиторская задолженность по объектам ФАИП выросла в 2,4 раза.

Ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин призвал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат. По его словам будущее страны — в высоких технологиях, а добиться качественной работы в этой сфере невозможно с использованием низкоквалифицированного и малооплачиваемого труда.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    Маск согласился с мнением о неудаче контрнаступления ВСУ. Что американский бизнесмен думает о военной помощи Украине?
    Зарплаты ученых в России в 2022 году оказались ниже планового уровня
    Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101
    Байден во время выступления перепутал даты и решил отправиться в прошлое
    Пострадавшая от мошенника в Tinder женщина раскрыла подробности его схемы
    Британский парламент поддержал обвинения против Бориса Джонсона
    Репетитор раскрыл рост стоимости цен на изучение китайского языка в России
    Туристка решила прыгнуть со скалы в Италии, врезалась в камни и попала на видео
    В пострадавшем от обстрелов Шебекино началось полномасштабное обследование домов
    В Киеве демонтировали памятник Юрию Гагарину
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.