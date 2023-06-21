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04:58, 21 июня 2023Бывший СССР

Российский боец обхитрил украинских военных под Артемовском и спас себе жизнь

URA.RU: боец РФ Дмитрий притворился спящим в окопе ВСУ, чтобы обезоружить противника

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Российский боец Дмитрий обхитрил украинских военных под Артемовском (украинское название — Бахмут) и спас себе жизнь. Об этом он рассказал агентству URA.RU.

Военнослужащий из Екатеринбурга провел в зоне специальной военной операции восемь месяцев. Во время боевых действий вблизи Артемовска он оказался отрезанным от своих сослуживцев и скрылся в окопе Вооруженных сил Украины, после чего услышал поблизости украинскую речь.

«Мне пришла в голову идея притвориться спящим. У меня появилось буквально несколько секунд на принятие решения. Я смог вырвать из рук бойца ВСУ автомат и ликвидировать противников», — рассказал Дмитрий, добавив, что военных было двое.

После этого боец еще час просидел в окопе и вышел, услышав знакомые голоса. Его сослуживцы услышали выстрелы и пришли проверить. Отряд не понес ни единой потери.

Ранее участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга Даниил проявил смекалку и сумел обмануть дрон ВСУ.

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    Марина Совина
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