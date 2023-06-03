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07:02, 3 июня 2023Россия

Российский военный притворился мертвым и обманул украинский дрон

URA.RU: участник спецоперации Даниил притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга Даниил проявил смекалку и притворился мертвым, чтобы обмануть дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По словам военнослужащего, ситуация на фронте раскрывает в солдате новые качества, о которых он никогда и не подозревал. Он отметил, что попал под обстрел во время выполнения боевой задачи, украинский беспилотник сбрасывал гранаты, одна из которых взорвалась вблизи российского бойца.

«Ситуация стрессовая. И тогда в мою голову пришла на тот момент гениальная идея — я притворился мертвым. Затаил дыхание и замер. Дрон полетал еще минут пять и оставил позицию», — сообщил Даниил.

Он добавил, что после этого смог добежать до своих позиций и выдать командирам важную информацию.

Боец выразил мнение, что героизм не всегда бывает оправданным, иногда лучше проявить хитрость и смекалку, чем рисковать собственной жизнью и своими товарищами.

Ранее стало известно, что российская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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    Марина Совина
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